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"Придется пережить короткий период лишений". Кулеба о последствиях войны для Германии

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Украина, Воскресенье 15 мая 2022 15:45
"Придется пережить короткий период лишений". Кулеба о последствиях войны для Германии Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Для того чтобы "Россия не постучала в дверь" к немцам, ФРГ должна помочь Украине справиться с врагом на ее территории. Хотя, возможно, при этом и придется "пережить короткий период лишения".

Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

"Иногда лучше помочь кому-то другому и пережить короткий период лишений, чем сидеть дома, смотреть телевизор и ничего не делать, просто разрешить проблеме в конце концов постучать в вашу дверь", - сказал он.

В то же время, по мнению Кулебы, в Украине было предложено честное соглашение.

"Дайте нам все, что нам нужно, и мы сдерживаем Россию, и победим ее в Украине, чтобы они никогда не стучали к вам", - напомнил он.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался скептически по поводу возможной договоренности с Россией о режиме прекращения огня. Киев не позволит дипломатии продолжать страдания украинцев.

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Дмитрий Кулеба
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