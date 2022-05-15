"Придется пережить короткий период лишений". Кулеба о последствиях войны для Германии

Для того чтобы "Россия не постучала в дверь" к немцам, ФРГ должна помочь Украине справиться с врагом на ее территории. Хотя, возможно, при этом и придется "пережить короткий период лишения".

Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина .

"Иногда лучше помочь кому-то другому и пережить короткий период лишений, чем сидеть дома, смотреть телевизор и ничего не делать, просто разрешить проблеме в конце концов постучать в вашу дверь", - сказал он.

В то же время, по мнению Кулебы, в Украине было предложено честное соглашение.

"Дайте нам все, что нам нужно, и мы сдерживаем Россию, и победим ее в Украине, чтобы они никогда не стучали к вам", - напомнил он.