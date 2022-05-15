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"Доведеться пережити короткий період позбавлення". Кулеба про наслідки війни для Німеччини

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Україна, Неділя 15 травня 2022 15:45
"Доведеться пережити короткий період позбавлення". Кулеба про наслідки війни для Німеччини Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Для того, щоб "Росія не постукала в двері" до німців, ФРН повинна допомогти Україні впоратися з ворогом на її території. Хоча, можливо, при цьому і доведеться "пережити короткий період позбавлення".

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Bild заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.

"Іноді краще допомогти комусь іншому і пережити короткий період позбавлення, ніж сидіти вдома, дивитися телевізор і нічого не робити, просто дозволити проблемі зрештою постукати у ваші двері", - сказав він.

У той же час, на думку Кулеби, в Україні запропонували чесну угоду

"Дайте нам все що нам потрібно, і ми стримуємо Росію, і переможемо її в Україні, щоб вони ніколи не стукали до вас", - нагадав він.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився скептично з приводу можливої домовленості з Росією про режим припинення вогню. Київ не дозволить дипломатії продовжувати страждання українців.

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Дмитро Кулеба
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