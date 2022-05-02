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Придется отказаться от всей торговли с РФ. Зеленский призвал ЕС готовиться к новым санкциям

Фото: Зеленский заявил о необходимости введения полного эмбарго против РФ (rbc ua)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к полному торговому эмбарго против РФ. Такой шаг должен стать фундаментом 6-го пакета санкций от ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.

Президент рассказал о совместной с ЕС работе над очередным пакетом санкций против РФ. Санкции должны включать в себя четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов.

“Сейчас следует готовиться к следующим санкционным шагам. В любом случае, придется блокировать все экспортные и импортные операции с Россией, чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за топливо”, - подчеркнул президент.

Напомним, что президент Владимир Зеленский прокомментировал очередное военное преступление России, нанесшей ракетный удар по Одессе.

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