Придется отказаться от всей торговли с РФ. Зеленский призвал ЕС готовиться к новым санкциям

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к полному торговому эмбарго против РФ. Такой шаг должен стать фундаментом 6-го пакета санкций от ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства .

Президент рассказал о совместной с ЕС работе над очередным пакетом санкций против РФ. Санкции должны включать в себя четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов.

“Сейчас следует готовиться к следующим санкционным шагам. В любом случае, придется блокировать все экспортные и импортные операции с Россией, чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за топливо”, - подчеркнул президент.