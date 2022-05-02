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Доведеться відмовитися від всієї торгівлі з РФ. Зеленський закликав ЄС готуватися до нових санкцій

Фото: Зеленський заявив про необхідність запровадження повного ембарго проти РФ (rbc ua)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до повного торгового ембарго проти РФ. Такий крок має стати фундаментом 6-го пакету санкцій від ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави.

Президент заявив про спільну з ЄС роботу над черговим пакетом санкцій проти РФ. Він має включати в себе чіткі кроки на блокування доходів Росії від енергоресурсів.

“Зараз варто готуватися до наступних санкційних кроків. В будь-якому випадку доведеться блокувати всі експортні та імпортні операції з Росією, щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щоденно за паливо”, - наголосив президент.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський прокоментував черговий воєнний злочин Росії, яка завдала ракетного удару по Одесі.

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