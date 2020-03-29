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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Новости » Общество     29.03.2020 - 13:06
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Иллюстративное фото (УНИАН)

Изменение погодных условий ожидается 30 марта

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине с первым уровнем опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Изменение погодных условий ожидается 30 марта.

"30 марта днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, атмосферный фронт придет в страну уже 29-30 марта. На большинстве территории ожидается снижение температуры и незначительные осадки.

Напомним, погода в Украине в воскресенье, 29 марта, будет теплой, осадки вероятны в двух областях и в Крыму. Во всех регионах Украины погода будет равномерной. Днем от +14 до +17 тепла.

Также сообщалось, что погода в Украине до конца марта существенно испортится и синоптики прогнозируют резкое и сильное похолодание. Возможны дожди и мокрый снег в некоторых регионах, а температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

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