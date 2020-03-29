ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

До +17 тепла днем и незначительные осадки: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     29.03.2020 - 10:00
До +17 тепла днем и незначительные осадки: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Почти во всех областях сегодня ожидается тепло и отсутствие осадков

Погода в Украине в воскресенье, 29 марта, будет теплой, осадки вероятны в двух областях и Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

До +17 тепла днем и незначительные осадки: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 29 марта (meteo.gov.ua)

Во всех регионах Украины погода будет равномерной. Днем от +14 до +17 на востоке и юге и от +1 до +6 ночью, в аннексированном Крыму возможен дождь. В центре и на севере от +14 до +17 днем и от +1 до +5 тепла ночью. На западе страны также ожидается от +14 до +17 градусов, а также возможны дожди в Хмельницкой и Тернопольской областях. Ветер по всей Украине от 3 до 8 м/с.

Прогноз погоды в Киеве и области

До +17 тепла днем и незначительные осадки: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве на 29 марта (meteo.gov.ua)

В столице сегодня будет тепло. Днем +13+15, а ночью +2+2. Осадков не ожидается.

Напомним, погода в Украине до конца марта существенно испортится и синоптики прогнозируют резкое и сильное похолодание. Возможны дожди и мокрый снег в некоторых регионах, а температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

В ГСЧС объявили штормовое предупреждение в Украине В Украину идет потепление до +17: прогноз погоды на завтра
Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь