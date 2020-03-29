До +17 тепла днем и незначительные осадки: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Почти во всех областях сегодня ожидается тепло и отсутствие осадков

Погода в Украине в воскресенье, 29 марта, будет теплой, осадки вероятны в двух областях и Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Фото: погода в Украине на 29 марта (meteo.gov.ua)

Во всех регионах Украины погода будет равномерной. Днем от +14 до +17 на востоке и юге и от +1 до +6 ночью, в аннексированном Крыму возможен дождь. В центре и на севере от +14 до +17 днем и от +1 до +5 тепла ночью. На западе страны также ожидается от +14 до +17 градусов, а также возможны дожди в Хмельницкой и Тернопольской областях. Ветер по всей Украине от 3 до 8 м/с.

Прогноз погоды в Киеве и области

Фото: погода в Киеве на 29 марта (meteo.gov.ua)

В столице сегодня будет тепло. Днем +13+15, а ночью +2+2. Осадков не ожидается.

Напомним, погода в Украине до конца марта существенно испортится и синоптики прогнозируют резкое и сильное похолодание. Возможны дожди и мокрый снег в некоторых регионах, а температура воздуха опустится ниже нуля градусов.