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Бывшего директора госпредприятия подозревают в растрате почти 150 тысяч долларов, - ОГП

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Пятница 02 сентября 2022 06:16
Бывшего директора госпредприятия подозревают в растрате почти 150 тысяч долларов, - ОГП Фото: Экс-директор госпредприятия подозревается в растрате почти 150 тысяч долларов (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Олег Васкив

Бывшему директору государственного предприятия "Сервис" объявили подозрение в растрате почти 147,5 тысяч долларов. Он получал средства от предоставления в аренду морских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Находясь в 2014 году на территории Крыма, руководитель госпредприятия "Сервис", подчиненого Госагентству рыбного хозяйства Украины, незаконно растратил 147 тысяч 500 долларов, полученных от предоставления в аренду двух морских траулеров", - отметили правоохранители.

Согласно данным следствия, после завладения средствами чиновник перевел их на счет, открытый в российском банке.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса - Растрата имущества путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, чиновники порта "Южный" начисляли себе лишние надбавки к зарплатам в 2020 году, несмотря на ограничения, которые были введены Кабмином. Убытки достигли почти 1,5 млн гривен.

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