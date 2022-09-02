Бывшего директора госпредприятия подозревают в растрате почти 150 тысяч долларов, - ОГП

Бывшему директору государственного предприятия "Сервис" объявили подозрение в растрате почти 147,5 тысяч долларов. Он получал средства от предоставления в аренду морских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

"Находясь в 2014 году на территории Крыма, руководитель госпредприятия "Сервис", подчиненого Госагентству рыбного хозяйства Украины, незаконно растратил 147 тысяч 500 долларов, полученных от предоставления в аренду двух морских траулеров", - отметили правоохранители.

Согласно данным следствия, после завладения средствами чиновник перевел их на счет, открытый в российском банке.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса - Растрата имущества путем злоупотребления служебным положением.