Не придатний за висновком ВЛК: що робити, коли у реєстрі не оновилися дані

Коли дані не оновлюються

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №560, якщо під час перевірки виявляється, що у особи відсутній військово-обліковий документ або його дані не відповідають реальності, таку особу можуть викликати або доставити до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це розповіла офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак в інтерв'ю для видання Главред.

Навіть якщо QR-код на військово-обліковому документі підтягнутий, але, наприклад, немає інформації про проходження медичної комісії, це може стати причиною для доставки до ТЦК. Проходження військово-лікарської комісії є важливим етапом, і якщо його оминути, це може призвести до адміністративного стягнення.

Навіть якщо особа не відвідувала ТЦК особисто, але оновила дані через додаток "Резерв+" і отримала військово-обліковий документ з QR-кодом, відсутність документів від ВЛК чи інших необхідних даних може стати підставою для її зупинки, перевірки та можливого доставлення до ТЦК. Перевіряють не лише наявність військово-облікових документів, але й відповідність даних, що містяться в ТЦК і у документах.

Як виправити невідповідності

Якщо в реєстрі досі зазначено, що чоловік, визнаний ВЛК непридатним, є військовозобов'язаним та перебуває на обліку, необхідно вжити певних заходів для виправлення цієї невідповідності, пояснює у коментарі для РБК-Україна юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

За словами юриста, спочатку варто перевірити, чи не є це помилкою додатку "Резерв+". У деяких випадках, проблему можна вирішити через звернення до служби підтримки додатку та оновлення свого статусу. Проте, часто це не приносить бажаного результату.

"Якщо ситуацію не вдалося вирішити дистанційно, необхідно з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для виправлення помилки. Можливо, потрібно буде оновити свої дані, подати відповідну заяву з проханням виключити з обліку, або пройти повторний огляд у ВЛК, якщо непридатність була визначена за старим законодавством, яке нині не діє", – рекомендує Данило Гончаренко.

При підготовці матеріалу використані такі джерела: публікації на сайті Главред, коментар юриста Данила Гончаренка для РБК-Україна.