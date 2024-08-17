Не пригодный по заключению ВВК: что делать, если в реестре не обновились данные

Когда данные не обновляются

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560, если во время проверки оказывается, что у лица отсутствует военно-учетный документ или его данные не соответствуют реальности, такое лицо может быть вызвано или доставлено в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак в интервью Главреду.

Даже если QR-код на военно-учетном документе подтянут, но, например, нет информации о прохождении медицинской комиссии, это может стать причиной доставки в ТЦК. Прохождение военно-врачебной комиссии является важным этапом, и если его миновать, это может привести к административному взысканию.

Даже если лицо не посещало ТЦК лично, но обновило данные через приложение "Резерв+" и получило военно-учетный документ с QR-кодом, отсутствие документов от ВВК или других необходимых данных может стать основанием для его остановки, проверки и возможной доставки в ТЦК. Проверяют не только наличие военно-учетных документов, но и соответствие данных, содержащихся в ТЦК и документах.

Как исправить несоответствия

Если в реестре до сих пор указано, что мужчина, признанный ВВК непригодным, военнообязан и состоит на учете, необходимо принять определенные меры для исправления этого несоответствия, поясняет в комментарии для РБК-Украина юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

По словам юриста, сначала следует проверить, не является ли это ошибкой приложения "Резерв+". В некоторых случаях проблему можно решить через обращение в службу поддержки приложения и обновление своего статуса. Однако часто это не приносит желаемого результата.

"Если ситуацию не удалось решить дистанционно, необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для исправления ошибки. Возможно, нужно будет обновить свои данные, подать соответствующее заявление с просьбой исключить из учета или пройти повторный осмотр ВВК, если непригодность была определена по старому законодательству, которое сейчас не действует", – рекомендует Даниил Гончаренко.

При подготовке материала использованы следующие источники: публикации на сайте Главред, комментарий юриста Даниила Гончаренко для РБК-Украина.