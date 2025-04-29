Причіп до легкового авто - категорії та ключові секрети безпечної їзди

Попри те що автомобіль, до фаркопа якого під’єднано причеп, наче залишається тим самим, керувати ним доведеться інакше. Причіп істотно впливає на поведінку автомобіля і це доведеться враховувати.

Особливості руху машини з причепом

Показово, що недосвідчені водії часто помічають незручності з причепом тільки при маневруванні на тісних проїздах або під час руху заднім ходом, але насправді серйознішою проблемою будуть зміни в поведінці автопоїзда при гальмуванні та маневрах на швидкості. Так, під час спокійного руху ці особливості майже непомітні, але за екстремальних обставин, наприклад при різкому повороті керма, щоб об'їхати вибоїну чи тварину на дорозі, причіп фактично може стати причиною аварії.

Особливо небезпечним є екстрене гальмування: причіп може "обганяти" автомобіль або штовхати його, що негативно позначається на ефективності гальм і стійкості машини не заданому курсі. Не дивно, що в Україні Правила дорожнього руху обмежують швидкість руху з причепом лімітом у 80 км/год. Зі свого боку експерти радять водіям автопотяга бути уважнішими, прогнозувати ситуації на дорозі та уникати різких маневрів.

Серед найпоширеніших водійських помилок під час використання причепа такі:

- Зависока швидкість. Під швидкого, але спокійного руху можна недооцінити вплив причепа, а при різкому гальмуванні або маневрі легко втратити керування. Чим нижча швидкість, тим менша ймовірність виникнення екстремальних ситуацій та коротший гальмівний шлях, який обов’язково збільшується через додаткову масу причепа;

- Надмірне навантаження причепа. Автомобіль легковий, а причеп – вантажний – так часто думають хазяйновиті водії, "від душі" перевантажуючи причіп. І таким чином наближають свою машину до статусу некерованого боліда. Максимальна вантажопідйомність вказана у заводській документації причепа, але слід врахувати також те, яку масу "на гаку" дозволяє виробник машини;

- Неправильне розміщення вантажу. Щоб не погіршувати керованість автопоїзда, вантаж слід розміщувати ближче до осі причепа та надійно закріплювати, щоби він не змістився під час руху.

Для безпечного руху з причепом рекомендується уникати частих змін смуги, обгонів та різких уповільнень. Краще рухатися в ритмі потоку або повільніше, тримаючись ближче до вантажних автомобілів та автобусів, щоб мінімізувати ризик зіткнення з нетерплячими водіями, які метушяться у лівих смугах.

Зважаючи на те, що більшість з водіїв користуються легковим причепом нечасто, під час простою він може набути деяких несправностей. Тож перед кожною поїздкою слід перевіряти технічний стан причепа: кріплення фаркопа, стан роз'єму електричного кабелю та тиск у шинах.

Категорія прав для їзди з легковим причепом

Для керування автомобілем із причепом існує кілька категорій водійських прав. Якщо ви керуєте легковим авто, достатньо категорії ВЕ, для вантажівок необхідні С1Е або СЕ, а для мікроавтобусів і автобусів із причепом знадобляться категорії D1E або DE. Але якщо у вас невелике легкове авто з легким причепом, можливо, вам і не знадобляться нові права.

Категорія прав для легкових авто з причепом

Відповідно до Правил дорожнього руху України (п. 2.13), легкове авто може буксирувати причеп масою до 750 кг з водієм за кермом, який має права категорії В. При тому є умови, за яких з тими ж правами можна буксирувати причеп і важчий за 750 кг. Відповідно до Постанови Кабміну № 340 від 08.05.1993 року, така можливість є за дотримання двох важливих умов:

Маса порожнього автомобіля не повинна бути меншою за масу причепа (ту саму, яка більша за 750 кг). Загальна маса автопоїзда (авто і причепа разом) не має перевищувати 3500 кг.

Тобто ці 3,5 тонни - це сума максимально дозволеної маси авто і максимально дозволеної маси причепа. Якщо перед покупкою причепа провести розрахунки, можна обрати модель важчого причепа (з більшою вантажопідйомністю), який відповідатиме приведеним вище умовам і не потребуватиме нової категорії прав. Тобто будьте уважні при підборі причепа із правильною вагою і допустимим навантаженням.

При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху України та матеріали "Autobild Україна".