Прицеп к легковому авто - категории и ключевые секреты безопасной езды

Несмотря на то что автомобиль, к фаркопу которого подключен прицеп, вроде бы остается тем же, управлять им придется иначе. Прицеп существенно влияет на поведение автомобиля и это придется учитывать.

Особенности движения машины с прицепом

Показательно, что неопытные водители часто замечают неудобства с прицепом только при маневрировании на тесных проездах или при движении задним ходом, но на самом деле более серьезной проблемой будут изменения в поведении автопоезда при торможении и маневрах на скорости. Да, во время спокойного движения эти особенности почти незаметны, но в экстремальных обстоятельствах, например при резком повороте руля, чтобы объехать выбоину или животное на дороге, прицеп фактически может стать причиной аварии.

Особенно опасным является экстренное торможение: прицеп может "обгонять" автомобиль или толкать его, что негативно сказывается на эффективности тормозов и устойчивости машины не заданном курсе. Неудивительно, что в Украине Правила дорожного движения ограничивают скорость движения с прицепом лимитом в 80 км/ч. В свою очередь эксперты советуют водителям автопоезда быть внимательнее, прогнозировать ситуации на дороге и избегать резких маневров.

Среди самых распространенных водительских ошибок при использовании прицепа следующие:

- Слишком высокая скорость. Во время быстрого, но спокойного движения можно недооценить влияние прицепа, а при резком торможении или маневре легко потерять управление. Чем ниже скорость, тем меньше вероятность возникновения экстремальных ситуаций и короче тормозной путь, который обязательно увеличивается из-за дополнительной массы прицепа;

- Чрезмерная нагрузка прицепа. Автомобиль легковой, а прицеп - грузовой - так часто думают хозяйственные водители, "от души" перегружая прицеп. И таким образом приближают свою машину к статусу неуправляемого болида. Максимальная грузоподъемность указана в заводской документации прицепа, но следует учесть также то, какую массу "на крюке" позволяет производитель машины;

- Неправильное размещение груза. Чтобы не ухудшать управляемость автопоезда, груз следует размещать ближе к оси прицепа и надежно закреплять, чтобы он не сместился во время движения.

Для безопасного движения с прицепом рекомендуется избегать частых изменений полосы, обгонов и резких замедлений. Лучше двигаться в ритме потока или медленнее, держась ближе к грузовым автомобилям и автобусам, чтобы минимизировать риск столкновения с нетерпеливыми водителями, которые суетятся в левых полосах.

Учитывая то, что большинство из водителей пользуются легковым прицепом нечасто, во время простоя он может приобрести некоторые неисправности. Поэтому перед каждой поездкой следует проверять техническое состояние прицепа: крепление фаркопа, состояние разъема электрического кабеля и давление в шинах.

Категория прав для езды с легковым прицепом

Для управления автомобилем с прицепом существует несколько категорий водительских прав. Если вы управляете легковым авто, достаточно категории ВЕ, для грузовиков необходимы С1Е или СЕ, а для микроавтобусов и автобусов с прицепом понадобятся категории D1E или DE. Но если у вас небольшое легковое авто с легким прицепом, возможно, вам и не понадобятся новые права.

Категория прав для легковых авто с прицепом

Согласно Правилам дорожного движения Украины (п. 2.13), легковое авто может буксировать прицеп массой до 750 кг с водителем за рулем, имеющим права категории В. При этом есть условия, при которых с теми же правами можно буксировать прицеп и тяжелее 750 кг. В соответствии с Постановлением Кабмина № 340 от 08.05.1993 года, такая возможность есть при соблюдении двух важных условий:

Масса пустого автомобиля не должна быть меньше массы прицепа (ту самую, которая больше 750 кг). Общая масса автопоезда (авто и прицепа вместе) не должна превышать 3500 кг.

То есть эти 3,5 тонны - это сумма максимально разрешенной массы авто и максимально разрешенной массы прицепа. Если перед покупкой прицепа провести расчеты, можно выбрать модель тяжелого прицепа (с большей грузоподъемностью), который будет соответствовать приведенным выше условиям и не потребует новой категории прав. То есть будьте внимательны при подборе прицепа с правильным весом и допустимой нагрузкой.

При подготовке статьи были использованы Правила дорожного движения Украины и материалы "Autobild Украина".