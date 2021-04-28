Причину не назвали. Российского посла вызвали в МИД Болгарии

Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД страны. Ранее болгарская прокуратура заподозрила россиян в причастности к взрывам на складах с оружием.
В министерстве не уточнили причину приглашения, но пообещали предоставить информацию, после того как беседа состоится. Она назначена на четверг, 29 апреля.
Утром 28 апреля пресс-секретарь болгарской прокуратуры Сийка Милева сообщила, что власти ведут расследование о причастности граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в 2011, 2015 и 2020 годах. По данным ведомства, там хранились боеприпасы, принадлежащие болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.
Напомним, ранее болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев подтвердил поставки оружия Украине.
Оружие его компании EMCO хранилось на складах в Чехии, которые были взорваны в 2014 году. Сам Гебрев чуть не стал жертвой отравления ядом "Новичок".
Расследователи из Bellingcat установили, что российские ГРУ-шники "Боширов" и "Петров" причастны к эпизодам в Чехии, Болгарии и отравлению в британском Солсбери.