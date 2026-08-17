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Причиною падіння Су-24М на Хмельниччині міг бути птах

16:59 17.08.2026 Пн
2 хв
Дані "чорної скриньки" літака розшифровані
aimg Олена Бджола
Фото: місце падіння Су-24М у Хмельницькій області (dbr.gov.ua)

Продовжується розслідування обставин падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Є версія щодо причини авіатрощі, у якій загинули двоє пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.

Причини падіння Су-24М

Наразі фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака.

Також слідчі:

  • отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних Сил ЗСУ,
  • призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.

За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі.

Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.

Фото: місце падіння Су-24М у Хмельницькій області (dbr.gov.ua)

За попередніми висновками службового розслідування Повітряних Сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник - зіткнення з птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження.

Що має встановити експертиза

Експерти повинні дати відповіді на питання:

  • чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості,
  • чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі.

Спеціалісти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М.

Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз.

Авіатроща на Хмельниччині

Нагадаємо, трагедія сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області.

Літак виконував того дня другий виліт. Обидва члени екіпажу загинули.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці розслідують авіакатастрофу військового літака Су-24М у Шепетівському районі Хмельниччини. Розпочато розшифрування бортового самописця.

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УкраїнаХмельницька областьСу-24