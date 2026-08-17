Причиною падіння Су-24М на Хмельниччині міг бути птах

Продовжується розслідування обставин падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Є версія щодо причини авіатрощі, у якій загинули двоє пілотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.
Наразі фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака.
Також слідчі:
За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі.
Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.
Фото: місце падіння Су-24М у Хмельницькій області (dbr.gov.ua)
За попередніми висновками службового розслідування Повітряних Сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник - зіткнення з птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження.
Експерти повинні дати відповіді на питання:
Спеціалісти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М.
Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз.
Нагадаємо, трагедія сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області.
Літак виконував того дня другий виліт. Обидва члени екіпажу загинули.
Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці розслідують авіакатастрофу військового літака Су-24М у Шепетівському районі Хмельниччини. Розпочато розшифрування бортового самописця.