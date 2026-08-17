Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица

Причины падения Су-24М

Специалисты завершили расшифровку бортового регистратора самолета.

Также следователи:

получили результаты служебного расследования, проведенного командованием Воздушных Сил ВСУ,

назначили дополнительную авиационно-техническую экспертизу.

По данным бортового регистратора, во время полета отказали элементы системы управления на левом крыле.

После этого самолет потерял управляемость и стал вращаться вокруг своей оси. Он падал с высоты более 600 метров, а его скорость достигала 809 км/ч.

Фото: место падения Су-24М в Хмельницкой области (dbr.gov.ua)

По предварительным выводам служебного расследования Воздушных Сил ВСУ, причиной повреждения самолета мог стать внешний фактор - столкновение с птицей. В то же время эта версия еще нуждается в экспертном подтверждении.

Что должна установить экспертиза

Эксперты должны дать ответы на вопросы:

могли ли обнаруженные повреждения повлечь критическую потерю управляемости,

имел ли экипаж техническую возможность восстановить контроль над самолетом и предотвратить катастрофу.

Специалисты также проверят другие возможные версии и должны определить непосредственную техническую причину падения Су-24М.

Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны после завершения всех назначенных экспертиз.

Авиакатастрофа в Хмельницкой области

Напомним, трагедия произошла 16 июня 2026 около 19:00 вблизи одного из населенных пунктов Хмельницкой области.

Самолет выполнял в тот день второй вылет. Оба члена экипажа погибли.