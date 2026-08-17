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Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица

16:59 17.08.2026 Пн
2 мин
Данные "черного ящика" самолета расшифрованы
aimg Елена Бджола
Фото: место падения Су-24М в Хмельницкой области (dbr.gov.ua)

Продолжается расследование обстоятельств падения военного самолета Су-24М в Хмельницкой области. Есть версия о причине авиакатастрофы, в которой погибли два пилота.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.

Причины падения Су-24М

Специалисты завершили расшифровку бортового регистратора самолета.

Также следователи:

  • получили результаты служебного расследования, проведенного командованием Воздушных Сил ВСУ,
  • назначили дополнительную авиационно-техническую экспертизу.

По данным бортового регистратора, во время полета отказали элементы системы управления на левом крыле.

После этого самолет потерял управляемость и стал вращаться вокруг своей оси. Он падал с высоты более 600 метров, а его скорость достигала 809 км/ч.

Фото: место падения Су-24М в Хмельницкой области (dbr.gov.ua)

По предварительным выводам служебного расследования Воздушных Сил ВСУ, причиной повреждения самолета мог стать внешний фактор - столкновение с птицей. В то же время эта версия еще нуждается в экспертном подтверждении.

Что должна установить экспертиза

Эксперты должны дать ответы на вопросы:

  • могли ли обнаруженные повреждения повлечь критическую потерю управляемости,
  • имел ли экипаж техническую возможность восстановить контроль над самолетом и предотвратить катастрофу.

Специалисты также проверят другие возможные версии и должны определить непосредственную техническую причину падения Су-24М.

Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны после завершения всех назначенных экспертиз.

Авиакатастрофа в Хмельницкой области

Напомним, трагедия произошла 16 июня 2026 около 19:00 вблизи одного из населенных пунктов Хмельницкой области.

Самолет выполнял в тот день второй вылет. Оба члена экипажа погибли.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители расследуют авиакатастрофу военного самолета Су-24М в Шепетовском районе Хмельниччины. Начато расшифровку бортового самописца.

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УкраинаХмельницкая областьСу-24