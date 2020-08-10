Причиной взрывов в Бейруте могла быть атака, - Пентагон

Глава Министерства обороны США Марк Эспер заявил, что не может назвать окончательную причину взрывов в Бейруте. Он не исключает варианта, что это была атака.

Об этом пишет The Hill.

Глава Пентагона считает, что президент США Дональд Трамп вполне справедливо предположил, что это могла быть атака.

"В первый день президент Трамп правильно предположил, что это могла быть атака. Например, как следствие перевозки вооружения движения "Хезболла", возможно, мастерская по изготовлению взрывчатки. Кто знает? Я не думаю, что сейчас кто-то может точно сказать. Мы очень тщательно изучаем это ", - сказал Эспер.

Он отметил, что "есть люди, которые считают нападением" взрыв в Бейруте. Однако причины взрыва пока не установлены.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов. Правоохранители Ливана утверждают, что в порту произошел взрыв селитры. В результате взрыва погибли уже более 220 человек, еще около 5 тысяч пострадали.

Ранее Трамп заявил, что по мнению военных чиновников США взрыв в Бейруте похож на нападение, взорваться могла бомба.