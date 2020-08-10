Причиною вибухів в Бейруті могла бути атака, - Пентагон

Глава Міністерства оборони США Марк Еспер заявив, що не може назвати остаточну причину вибухів у Бейруті. Він не відкидає варіанту, що це була атака.

Про це пише The Hill.

Очільник Пентагона вважає, що президент США Дональд Трамп цілком справедливо припустив, що це могла бути атака.

"У перший день президент Трамп правильно припустив, що це могла бути атака. Наприклад, наслідок перевезення озброєння руху "Хезболла", можливо, майстерня з виготовлення вибухівки. Хто знає? Я не думаю, що зараз хтось може точно сказати. Ми дуже ретельно вивчаємо це" - сказав Еспер.

Він наголосив, що "є люди, які вважають нападом" вибух у Бейруті. Однак причини вибуху наразі не встановлені.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків. Правоохоронці Лівану стверджують, що в порту стався вибух селітри. В результаті вибуху загинуло вже понад 220 осіб, ще близько 5 тисяч постраждали.

Раніше Трамп заявив, що на думку військових чиновників США вибух в Бейруті схожий на напад, вибухнути могла бомба.