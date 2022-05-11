Причиной массовой отставки российских губернаторов стали санкции, - Reuters

Во вторник, 10 мая, четыре губернатора российских регионов подали в отставку. Причиной массовых увольнений называют западные санкции. Подразумевается, что новые молодые технократы смогут перестроить экономику наиболее пострадавших от введенных ограничений регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.