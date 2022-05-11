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Причиною масової відставки російських губернаторів стали санкції, - Reuters

Московський Кремль (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У вівторок, 10 травня, чотири губернатори російських регіонів подали у відставку. Причиною масових звільнень називають західні санкції. Мається на увазі, що нові молоді технократи зможуть перебудувати економіку найбільш постраждалих від введених обмежень регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глави Томської, Саратовської, Кіровської областей, а також Марій Ел 10 травня заявили про свій відхід з посади, а глава Рязанської області підкреслив, що не балотуватиметься на новий термін. Вибори губернаторів у всіх п'яти регіонах повинні відбутися у вересні.

Джерела повідомляють, що Кремль звільняє слабких губернаторів на тлі погіршення економічних перспектив країни, викликаного західними санкціями. Новим молодим губернаторам доведеться реструктурувати економіку, особливо в тих регіонах, де Західний економічний вплив був найбільш значним.

Раніше ми повідомляли, що Росія в останній момент зуміла уникнути дефолту, заплативши за євробондами в доларах зі своїх коштів. Інвестори отримають гроші, які були перераховані російським Мінфіном.

Також ми писали, що Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що Європейський союз має намір ввести повне нафтове ембарго Росії протягом 9 місяців.

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