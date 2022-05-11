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Причиной массовой отставки российских губернаторов стали санкции, - Reuters

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Среда 11 мая 2022 00:52
Причиной массовой отставки российских губернаторов стали санкции, - Reuters Московский Кремль (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Во вторник, 10 мая, четыре губернатора российских регионов подали в отставку. Причиной массовых увольнений называют западные санкции. Подразумевается, что новые молодые технократы смогут перестроить экономику наиболее пострадавших от введенных ограничений регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Главы Томской, Саратовской, Кировской областей, а также Марий Эл 10 мая заявили о своем уходе с поста, а глава Рязанской области подчеркнул, что не будет баллотироваться на новый срок. Выборы губернаторов во всех пяти регионах должны состояться в сентябре.

Источники сообщают, что Кремль увольняет слабых губернаторов на фоне ухудшения экономических перспектив страны, вызванного западными санкциями. Новым молодым губернаторам придется реструктурировать экономику, особенно в тех регионах, где западное экономическое влияние было наиболее значительным.

Ранее мы сообщали, что Россия в последний момент сумела избежать дефолта, заплатив по евробондам в долларах из своих средств. Инвесторы получат деньги, которые были перечислены российским Минфином.

Также мы писали, что Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Европейский союз намерен ввести полное нефтяное эмбарго России в течение 9 месяцев.

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