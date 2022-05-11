Причиною масової відставки російських губернаторів стали санкції, - Reuters

У вівторок, 10 травня, чотири губернатори російських регіонів подали у відставку. Причиною масових звільнень називають західні санкції. Мається на увазі, що нові молоді технократи зможуть перебудувати економіку найбільш постраждалих від введених обмежень регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.