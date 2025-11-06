"Причина - в Тбілісі": Сибіга відповів на заяви Грузії про перешкоджання її вступу до ЄС

Звинувачення Грузії

Нагадаємо, Грузія отримала найгострішу критику серед усіх країн-кандидатів у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення ЄС.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос зазначила, що наразі Грузія залишається кандидатом "лише формально".

Посол ЄС у Тбілісі Павел Герчинський додав, що звіт Єврокомісії має стати "протверезним сигналом" для грузинської влади.

У МЗС Грузії у відповідь заявили, що документ використовується для "поширення безпідставно негативних оцінок щодо країни" та є підґрунтям для "подальших політичних маніпуляцій".

Водночас міністр закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна у різних формах виступала проти інтеграції її країни до Європейського Союзу.

За її словами, висновки Єврокомісії "спотворюють реальні факти" і не враховують позицію Тбілісі.

Бочорішвілі підкреслила, що політика уряду Грузії збігається з підходом країн-членів ЄС та НАТО - уникати прямих конфронтацій із Росією, щоб не створювати нових ризиків безпеці.

Грузинський міністр стверджує, що шлях інтеграції Грузії до ЄС супроводжувався негативним ставленням України - щоб Грузія не отримала статусу кандидата.

Вона додала, що Україна не є членом Євросоюзу, а тому "не може мати жодних застережень" щодо процесу вступу Грузії до ЄС.