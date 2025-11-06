"Причина - в Тбилиси": Сибига ответил на заявления Грузии о препятствовании ее вступлению в ЕС

Обвинения Грузии

Напомним, Грузия получила самую острую критику среди всех стран-кандидатов в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что пока Грузия остается кандидатом "лишь формально".

Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский добавил, что отчет Еврокомиссии должен стать "отрезвляющим сигналом" для грузинских властей.

В МИД Грузии в ответ заявили, что документ используется для "распространения безосновательно негативных оценок в отношении страны" и является основой для "дальнейших политических манипуляций".

В то же время министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина в разных формах выступала против интеграции ее страны в Европейский Союз.

По ее словам, выводы Еврокомиссии "искажают реальные факты" и не учитывают позицию Тбилиси.

Бочоришвили подчеркнула, что политика правительства Грузии совпадает с подходом стран-членов ЕС и НАТО - избегать прямых конфронтаций с Россией, чтобы не создавать новых рисков безопасности.

Грузинский министр утверждает, что путь интеграции Грузии в ЕС сопровождался негативным отношением Украины - чтобы Грузия не получила статуса кандидата.

Она добавила, что Украина не является членом Евросоюза, а потому "не может иметь никаких оговорок" относительно процесса вступления Грузии в ЕС.