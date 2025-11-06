RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Причина - в Тбилиси": Сибига ответил на заявления Грузии о препятствовании ее вступлению в ЕС

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Все причины плохих результатов Грузии на пути к вступлению в Европейский Союз - в Тбилиси, а не в Киеве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига ответил на обвинения Грузии в якобы препятствовании Украиной ее вступлению в ЕС.

"Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале. Все причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС - в Тбилиси, а не в Киеве", - отметил украинский министр.

Он подчеркнул, что Украина желает грузинскому народу только одного: "чтобы он в конце концов реализовал свои европейские стремления, несмотря на политику нынешнего правительства".

"Грузия - это Европа, а не "Русский мир", - отметил Сибига.

 

Обвинения Грузии

Напомним, Грузия получила самую острую критику среди всех стран-кандидатов в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что пока Грузия остается кандидатом "лишь формально".

Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский добавил, что отчет Еврокомиссии должен стать "отрезвляющим сигналом" для грузинских властей.

В МИД Грузии в ответ заявили, что документ используется для "распространения безосновательно негативных оценок в отношении страны" и является основой для "дальнейших политических манипуляций".

В то же время министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина в разных формах выступала против интеграции ее страны в Европейский Союз.

По ее словам, выводы Еврокомиссии "искажают реальные факты" и не учитывают позицию Тбилиси.

Бочоришвили подчеркнула, что политика правительства Грузии совпадает с подходом стран-членов ЕС и НАТО - избегать прямых конфронтаций с Россией, чтобы не создавать новых рисков безопасности.

Грузинский министр утверждает, что путь интеграции Грузии в ЕС сопровождался негативным отношением Украины - чтобы Грузия не получила статуса кандидата.

Она добавила, что Украина не является членом Евросоюза, а потому "не может иметь никаких оговорок" относительно процесса вступления Грузии в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныГрузияАндрей СибигаВступление в ЕС