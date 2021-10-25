"Причина сложнее". Рудык объяснила критически низкий уровень вакцинации в Украине

Новая волна коронавируса, низкий уровень вакцинации, неготовность медицинских учреждений принимать увеличенный объем больных и, как следствие - врачи считают дни до того, как места в больницах закончатся. Это - медицинский коллапс, к которому страну ведет кризис доверия граждан к государству, а также нулевые попытки со стороны правительства системно построить продвижение вакцинации в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог лидера "Голоса" Киры Рудык на LB.ua.

"Очень легко упростить причину неготовности большинства украинцев вакцинироваться до низкого уровня сознания граждан или недоверия конкретно к президенту или к его чиновникам. Первая позиция очень удобна для власти - это оправдывает ее бездействие. Вторая позиция очень удобна для нас, политиков в оппозиции. Однако упрощать причины катастрофически низкого уровня вакцинации не стоит. Я вижу главную причину этого феномена в чрезвычайно низком уровне доверия украинцев собственным государственным институтам, к которому добавляется комплекс других причин", - отметила Кира Рудык.

Уровень доверия человека к государству измеряется, в частности, готовностью доверять ему свое здоровье, замечает председатель партии. В большинстве европейских стран, которые успешно вакцинировали своих граждан (Дания, Португалия, Испания, превысившие 80% вакцинированных взрослых), уровень доверия граждан к государственным институтам и церкви (активно вступала в агитацию за вакцинацию) находятся на самом высоком уровне среди стран Европейского Союза.

Доверие гражданина к государству - это очень фундаментальный, сложный, системный процесс.

"И нет, его не сформирует "президент из народа"или показательный "расстрел коррупционеров", как у нас любят спекулировать популисты. Доверие граждан к государству формируется опытом позитивного сотрудничества. Каждый день. Ибо президенты, депутаты, министры, даже судьи для большинства украинцев - далеко, а полиция, налоговая, коммунальная больница, ЦНАП, школа, местное самоуправление - рядом. И какой опыт большинство украинцев имеют ежедневно, когда думают о взаимодействии с государством? Предприниматели, люди дела каждый день сталкиваются с нестабильными правилам игры, постоянными налоговыми изменениями, непрозрачными правилами, давлением со стороны государства", - подчеркнула Кира Рудык.

Граждане, сталкиваются с любыми государственными сервисами, десятилетиями сталкиваются с вымогательством и низким качеством практически любых государственных услуг. А когда государство использует деньги граждан - налогоплательщиков, чтобы построить дорогу или школу, это объявляется "Программой президента" и о налогоплательщиках никто не вспоминает.

Из таких составляющих: дискомфорт при взаимодействии с государством каждый день; коррупция, которая видна невооруженным глазом; ложь "больших" политиков с экранов телевизора - годами формируется отношение граждан к государству.

"Что государство начало делать в первую очередь, когда началась пандемия? Государство начало врать. Некомпетентные министры здравоохранения - до назначения Виктора Ляшко их было трое - не хотели общаться с обществом. Правительство не хотело общаться с обществом. Даже президент, вместо того, чтобы успокоить людей и возглавить борьбу с коронавирусом, решил, что активность в борьбе с пандемией может ударить по рейтингу. Коронавирус и кризис, который он принес украинской медицине, украинской экономике, государству и каждому из нас, сделал фундаментальную проблему недоверия к государству особенно яркой", - подытожила Кира Рудык.