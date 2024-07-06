"Причина не політична". Угорщина пояснила перенесення візиту Бербок

Як повідомили d МЗС Угорщини, німецьку сторону попросили перенести візит у зв'язку з "непередбаченою зміною" в календарі міністра Петера Сійярто.

"Причина є чисто технічною, а не політичною", - повідомили в міністерстві.

Зазначимо, напередодні МЗС Німеччини заявило, що "здивовано" скасуванням візиту і що необхідно "серйозне та чесне" обговорення зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Володимиром Путіним.

Вчорашня зустріч стала першою із квітня 2022 року. Її засудили деякі лідери Євросоюзу, які застерігали від спроб умиротворити Москву. Також повідомлялося, що Орбан не був уповноважений говорити від імені ЄС.

Між Німеччиною та Угорщиною конфлікт?

Раніше Bloomberg написав про конфлікт між Німеччиною та Угорщиною. За даними видання, скасування візиту Бербок відбулося через те, що канцлер Олаф Шольц розкритикував Орбана за поїздку до Москви.

Бербок мала зустрітися з Петером Сійярто, який напередодні супроводжував Орбана. Однак угорський уряд несподівано скасував зустріч, що збентежило німецьку сторону.

У президента США Джо Байдена також розкритикували угорського прем'єра. І заявили, що зустріч із Путіним не сприятиме досягненню миру в Україні.