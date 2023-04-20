Причетний до звірств. Reuters встановило ім'я окупаційного "коменданта" Балаклії

Окупаційними військами у Балаклії Харківської області керував "комендант" Валерій Буслов. До вторгнення в Україну він військовим комендантом Калінінграда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За попередніми даними, під час окупації Балаклії росіяни затримали сотні мирних жителів. Їх утримували, катували, а десятки досі вважаються зниклими безвісти.
Після втечі росіян з Харківської області місцеві жителі та правоохоронці виявили у Балаклії документи, в яких згадувався Буслов. Його називали військовим комендантом, тобто він керував солдатами у місті. У Балаклії дислокувалися війська з Калінінградської області, звідки родом і "комендант".
Фото: окупанти залишили у Балаклії документи (reuters.com)
Жителі Балаклії згадують, що Буслова називали за позивним "Граніт". Цю інформацію також підтвердили Reuters у Службі безпеки України. Місцеві зазначають, що Буслов прибув до Балаклії у травні минулого року.
Журналісти намагалися зв'язатися з Бусловим. Він відповів на телефонний дзвінок, проте заперечив, що був в Україні.
Російські солдати після вторгнення у Балаклію облаштувалися у відділку поліції. "Офіс" Буслова був у сусідній будівлі - місцевому видавництві. Саме туди іноді приводили затриманих місцевих жителів.
Про катування у коментарі Reuters розповів власник кафе Руслан Волобуєв. Він згадав, що окупанти утримували його у будівлі поліції та били. Під час катувань у кімнату зайшов "Граніт". Він потис руки солдатам і пішов.
Місцеві жителі Балаклії згадають, що для звільнення своїх родичів та друзів окупанти радили звертатися до "Граніта".
У СБУ зазначають, що Буслов підписував накази та інструкції, які дозволили російським військовим затримувати та знущатися над українцями. За даними видання, українські правоохоронці готують підозру окупанту.
Нагадаємо, раніше журналісти встановили ім'я катів з Балаклії та їхніх кураторів з ФСБ.
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