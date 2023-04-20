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Причастен к зверствам. Reuters установило имя оккупационного "коменданта" Балаклеи

Фото: российский комендант Валерий Буслов руководил оккупантами Балаклеи (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационными войсками в Балаклее Харьковской области руководил "комендант" Валерий Буслов. До вторжения в Украину он был военным комендантом Калининграда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По предварительным данным, во время оккупации Балаклеи россияне задержали сотни мирных жителей. Их удерживали, пытали, а десятки до сих пор считаются пропавшими без вести.

Документы оккупантов

После бегства россиян из Харьковской области местные жители и правоохранители обнаружили в Балаклее документы, в которых упоминался Буслов. Его называли военным комендантом, то есть он руководил солдатами в городе. В Балаклее дислоцировались войска из Калининградской области, откуда родом и "комендант".

Фото: оккупанты оставили в Балаклее документы (reuters.com)

Жители Балаклеи вспоминают, что позывной Буслова - "Гранит". Эту информацию также подтвердили Reuters в Службе безопасности Украины. Местные отмечают, что Буслов прибыл в Балаклею в мае прошлого года.

Журналисты пытались связаться с Бусловым. Он ответил на телефонный звонок, однако утверждал, что не был в Украине.

Задержание и пытки

Российские солдаты после вторжения в Балаклею обосновались в отделении полиции. "Офис" Буслова был в соседнем здании - местном издательстве. Именно туда иногда приводили задержанных местных жителей.

О пытках в комментарии Reuters рассказал владелец кафе Руслан Волобуев. Он вспомнил, что оккупанты удерживали его в здании полиции и избивали. Во время пыток в комнату вошел "Гранит". Он пожал руки солдатам и удалился.

Местные жители Балаклеи вспоминают, что для освобождения своих родственников и друзей оккупанты советовали обращаться к "Граниту".

В СБУ отмечают, что Буслов подписывал приказы и инструкции, позволившие российским военным задерживать и издеваться над украинцами. По данным издания, украинские правоохранители готовят подозрение оккупанту.

Напомним, ранее журналисты установили имя палачей из Балаклеи и их кураторов из ФСБ.

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