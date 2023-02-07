Стали відомі імена катівників з Балаклеї та їхніх кураторів з ФСБ

Під час втечі російських військ з Харківської області під тиском ЗСУ військовий одного з підрозділів армії РФ забув у Балаклії секретну флешку.

На носії, який потрапив до журналістів редакції "Схеми", зберігались сотні різноманітних документів окупантів, які мають напівсекретний гриф "для службового користування". Завдяки цим файлам розслідувачі не лише встановили командирів російського неформального угруповання "Балаклія", до якого входили майже два десятки підрозділів армії РФ та підконтрольних їй формувань. Було викрито декількох високопоставлених співробітників ФСБ, які курували певні особливі підрозділи та напрямки їхньої роботи. Крім того, з'ясувалось, хто намагався завербувати місцеве населення і вишукував жертв для катівень.

Завдяки цій флешці розслідувачі ідентифікували 46-річного полковника з Воронежа Миколу Кліманова, заступника командира з військово-політичної роботи 11-го армійського корпусу Балтійського флоту РФ, який катував бранців у Балаклеї, Савинцях та інших селах Харківської області.

Ще один військовий, який проводив "роботу з мирним населенням" - 45-річний Володимир Чєрнєв, командир стрілецької роти в луганському 202-му стрілецькому полку, що належить до Південного військового округу РФ. Щонайменше від 2018 року він - радник так званого голови угруповання "ЛНР".

Крім того, як свідчать місцеві мешканці, котрим вдалося вирватися з катівень, у місцях ув’язнення зазвичай були присутні представники ФСБ РФ. Вони надавали інструкції, допитували та намагалися стежити за тим, щоб після відходу або втечі в місцях їхньої дислокації не залишалось жодних слідів, які б допомогли їх ідентифікувати.

Один з тих, що був у Балаклеї, - старший оперуповноважений УФСБ Росії з Балтійського флоту та військ Калінінградської області майор Дмитро Мєлєшенко. Він - 36-річний випускник військового училища у Єкатеринбурзі, нині зареєстрованого за адресою артилерійської бригади у складі Балтійського флоту, яка бере участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

Ще один ідентифікований співробітник ФСБ з Балаклії - Павло Каширський. Знайдені документи свідчать не лише про його присутність в Балаклії, але й про те, як він поводився з місцевими.

Згідно з документами на флешці ще один катівник - 30-річний прапорщик Сергій Пашкєєв з міста Сочі, начальник секретної частини 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії 11-го Армійського корпусу РФ.

Розслідувачі також оприлюднили дані про те, хто командував угрупованням військ "Балаклія", а отже є відповідальним за скоєні там звірства. Від початку окупації міста документи на нагородження особового складу підписував генерал-майор Андрій Рузинський, який офіційно він значиться командувачем 11-го корпусу Балтійського флоту, а в Балаклії безпосередньо керував угрупованням. Ще від травня 2018 року він знаходиться під українськими санкціями як учасник війни проти України на Донбасі, а Головне управління розвідки називає його воєнним злочинцем. Влітку 2022 року новим командувачем став Іван Попов, про що свідчать знайдені "Схемами" документи.