Причетний до звірств. Reuters встановило ім'я окупаційного "коменданта" Балаклії

Окупаційними військами у Балаклії Харківської області керував "комендант" Валерій Буслов. До вторгнення в Україну він військовим комендантом Калінінграда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За попередніми даними, під час окупації Балаклії росіяни затримали сотні мирних жителів. Їх утримували, катували, а десятки досі вважаються зниклими безвісти.

Документи окупантів

Після втечі росіян з Харківської області місцеві жителі та правоохоронці виявили у Балаклії документи, в яких згадувався Буслов. Його називали військовим комендантом, тобто він керував солдатами у місті. У Балаклії дислокувалися війська з Калінінградської області, звідки родом і "комендант".

Фото: окупанти залишили у Балаклії документи (reuters.com)

Жителі Балаклії згадують, що Буслова називали за позивним "Граніт". Цю інформацію також підтвердили Reuters у Службі безпеки України. Місцеві зазначають, що Буслов прибув до Балаклії у травні минулого року.

Журналісти намагалися зв'язатися з Бусловим. Він відповів на телефонний дзвінок, проте заперечив, що був в Україні.

Затримання і катування

Російські солдати після вторгнення у Балаклію облаштувалися у відділку поліції. "Офіс" Буслова був у сусідній будівлі - місцевому видавництві. Саме туди іноді приводили затриманих місцевих жителів.

Про катування у коментарі Reuters розповів власник кафе Руслан Волобуєв. Він згадав, що окупанти утримували його у будівлі поліції та били. Під час катувань у кімнату зайшов "Граніт". Він потис руки солдатам і пішов.

Місцеві жителі Балаклії згадають, що для звільнення своїх родичів та друзів окупанти радили звертатися до "Граніта".

У СБУ зазначають, що Буслов підписував накази та інструкції, які дозволили російським військовим затримувати та знущатися над українцями. За даними видання, українські правоохоронці готують підозру окупанту.