Причетний кум Медведчука. На Закарпатті працював підпільний НПЗ

За наявними даними, до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

"Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ", - йдеться в повідомленні.

Як діяла схема?

Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення РФ "переписав" НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві.

"Директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у м. Мукачево", - додали в СБУ.

У подальшому учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Під час обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.

Крім того, у результаті слідчих дій в офісах фігурантів знайдено:

комп’ютери, мобільні телефони, документи і чорнові записи із доказами незаконної діяльності;

печатки фірм, задіяних у злочинній схемі;

готівку в різній валюті на загальну суму 3,3 млн у гривневому еквіваленті.

Зловмисникам загрожує до 5 років тюремного ув’язнення.

Справа Медведчука

Про затримання Віктора Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня 2022 року. Він намагався втекти з України. Майже через тиждень після арешту він попросив президентів України та Росії обміняти його на українських військових, але тоді російська сторона теж відмовила.

Але вже 22 вересня 2022 року Україна повернула 215 наших військових, у тому числі 108 бійців "Азову". Їх обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна, одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. На даний момент ОПЗЖ заборонена в Україні.