Причастен кум Медведчука. На Закарпатье работал подпольный НПЗ

По имеющимся данным, к организации сделки причастен депутат облсовета, имеющий в преступной среде статус криминального авторитета.

"Он является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, в связи с чем в течение длительного времени возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

Как действовала схема?

Чтобы скрыть свою связь с нелегальным бизнесом, депутат облсовета накануне полномасштабного вторжения РФ "переписал" НПЗ на подконтрольную ему компанию в Киеве.

"Директор этой компании наладил нелегальную продажу дизтоплива сомнительного качества по производственным мощностям подконтрольного ему нефтеперерабатывающего завода в г. Мукачево", - добавили в СБУ.

В дальнейшем участники схемы закупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на заводе. Затем готовая продукция была реализована сетям АЗС в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях без разрешительных документов и уплаты налогов.

Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. В ходе обысков на подпольном НПЗ обнаружено более 600 тонн топлива и оборудования для его производства на общую сумму около 150 млн грн.

Кроме того, в результате следственных действий в офисах фигурантов найдено:

компьютеры, мобильные телефоны, документы и черновые записи с поличным;

печати фирм, задействованных в преступной схеме;

наличные в разной валюте на общую сумму 3,3 млн в гривневом эквиваленте.

Злоумышленникам грозит до 5 лет тюремного заключения.

Дело Медведчука

О задержании Виктора Медведчука стало известно вечером 12 апреля 2022 года. Он пытался сбежать из Украины. Спустя почти неделю после ареста он попросил президентов Украины и России обменять его на украинских военных, но тогда российская сторона также отказалась.

Но уже 22 сентября 2022 года Украина вернула 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова" в рамках обмена пленными с Россией. Их обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина, одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука. На данный момент ОПЗЖ запрещена в Украине.