Причастен кум Медведчука. На Закарпатье работал подпольный НПЗ

Служба безопасности совместно с БЭБ ликвидировала масштабную схему незаконного производства и сбыта оптовых партий горючего на Закарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По имеющимся данным, к организации сделки причастен депутат облсовета, имеющий в преступной среде статус криминального авторитета.
"Он является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, в связи с чем в течение длительного времени возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ", - говорится в сообщении.
Чтобы скрыть свою связь с нелегальным бизнесом, депутат облсовета накануне полномасштабного вторжения РФ "переписал" НПЗ на подконтрольную ему компанию в Киеве.
"Директор этой компании наладил нелегальную продажу дизтоплива сомнительного качества по производственным мощностям подконтрольного ему нефтеперерабатывающего завода в г. Мукачево", - добавили в СБУ.
В дальнейшем участники схемы закупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на заводе. Затем готовая продукция была реализована сетям АЗС в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях без разрешительных документов и уплаты налогов.
Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. В ходе обысков на подпольном НПЗ обнаружено более 600 тонн топлива и оборудования для его производства на общую сумму около 150 млн грн.
Кроме того, в результате следственных действий в офисах фигурантов найдено:
Злоумышленникам грозит до 5 лет тюремного заключения.
О задержании Виктора Медведчука стало известно вечером 12 апреля 2022 года. Он пытался сбежать из Украины. Спустя почти неделю после ареста он попросил президентов Украины и России обменять его на украинских военных, но тогда российская сторона также отказалась.
Но уже 22 сентября 2022 года Украина вернула 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова" в рамках обмена пленными с Россией. Их обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина, одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука. На данный момент ОПЗЖ запрещена в Украине.
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