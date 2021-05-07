Причастным к убийству Флойда полицейским предъявили новые обвинения

Федеральное большое жюри предъявило четверым бывшим офицерам полиции, причастным к убийству афроамериканца Джорджа Флойда, обвинения в нарушении его конституционных прав. Им грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на судебные документы, поданным в федеральный суд Миннесоты.
Дерек Шовин, ранее признанный судом штата Миннесота виновным в убийстве Флойда, согласно решению присяжных, лишил погибшего "права на свободу, в том числе от необоснованного удержания и применения силы сотрудником полиции".
Его коллеги - Джей-Александер Кьюн и Ту Тао - обвиняются в том, что нарушили права Флойда, не вмешавшись в ситуацию с неправомерным использованием силы. Они и четвертый полицейский Томас Лейн также обвиняются в том, что не оказали погибшему необходимую медицинскую помощь.
Власти штата Миннесота также обвинили Кьюна, Ту Тао и Лейна в преступной халатности, пособничестве в непредумышленном убийстве и подстрекательстве к нему. Они предстанут перед судом позднее.
Отметим, нарушение конституционных прав в США, повлекшее смерть человека, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, экс-полицейского Дерека Шовина суд штата Миннесота признал. Ему грозит 40 лет тюремного заключения. Адвокаты бывшего правоохранителя собираются подать апелляцию.
Ранее в Миннеаполисе ввели комендантский час из-за протестов после убийства Джорджа Флойда.
РБК-Украина писало, что смерть Джорджа Флойда вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в разных странах мира.