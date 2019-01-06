Причастного к атаке на эсминец USS Cole террориста ликвидировали, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп заявил, что США не остановятся в борьбе с радикальным исламским терроризмом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военнослужащие убили участника группировки "Аль-Каида" Джамала аль-Бадави, который причастен к организации теракта против эсминца USS Cole в 2000 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Трамп заявил, что США не остановятся в борьбе с радикальным исламским терроризмом.

"Наши великие вооруженные силы совершили правосудие для героев, погибших и раненых в трусливом нападении на USS Cole. Мы только что ликвидировали организатора этой атаки Джамала аль-Бадави. Наша работа против "Аль-Каиды" продолжается. Мы не остановимся в борьбе с радикальным исламским терроризмом", - написал президент США.

Вместе с тем он не уточнил, когда была проведена операция по ликвидации боевика. При этом американские СМИ пишут, что боевик был ликвидирован 1 января 2019 года.

Так, CNN передает, что аль-Бадави был убит в Йемене в результате авиаудара в ходе совместной операции военных страны и разведчиков США. А BBC пишет, что в октябре 2000 года смертники совершили попытку подрыва американского эсминца USS Cole во время дозаправки в порту йеменского города Аден. В результате нападения 17 американских моряков погибли и по меньшей мере 40 человек получили ранения.

Добавим также, что ФБР предложило вознаграждение в размере до 5 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать террориста.

Напомним, ранее Госдепартамент США сообщил, что новым посланником США в Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ назначен Специальный представитель по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри.

Как писало РБК-Украина, сенатор-республиканец Линдси Грэм утверждает, что Трамп заверил его в своем плане вывода американских военных из Сирии и твердо настроен победить террористическую группировку ИГ.

Кроме того, Грэм также заявил, что глава США согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "по-умному".