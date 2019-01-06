Причетного до атаки на есмінець USS Cole терориста ліквідували, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп заявив, що США не зупиняться у боротьбі з радикальним ісламським тероризмом

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські військовослужбовці вбили учасника угруповання "Аль-Каїда" Джамала аль-Бадаві, який причетний до організації теракту проти есмінця USS Cole у 2000 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Трамп заявив, що США не зупиняться у боротьбі з радикальним ісламським тероризмом.

"Наші великі Збройні сили здійснили правосуддя задля героїв, загиблих і поранених у боягузливому нападі на USS Cole. Ми щойно ліквідували організатора цієї атаки Джамала аль-Бадаві. Наша робота проти "Аль-Каїди" триває. Ми не зупинимося у боротьбі з радикальним ісламським тероризмом", - написав президент США.

Разом з тим він не уточнив, коли була проведена операція з ліквідації бойовика. При цьому американські ЗМІ пишуть, що бойовик був ліквідований 1 січня 2019 року.

Так, CNN передає, що аль-Бадаві вбили у Ємені у результаті авіаудару під час спільної операції військових країни і розвідників США. А BBC пише, що у жовтні 2000-го року смертники здійснили спробу підриву американського есмінця USS Cole під час дозаправки у порту єменського міста Аден. Унаслідок нападу 17 американських моряків загинули і щонайменше 40 осіб дістали поранення.

Додамо також, що ФБР запропонувало винагороду у розмірі до 5 млн доларів за інформацію, яка допоможе арештувати терориста.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США повідомив, що новим посланником США у Глобальній коаліції по розгрому ІДІЛ призначений Спеціальний представник по взаємодії із Сирією Джеймс Джеффрі.

Як писало РБК-Україна, сенатор-республіканець Ліндсі Грем стверджує, що Трамп запевнив його в своєму плані виведення американських військових із Сирії і твердо налаштований перемогти терористичне угрупування ІД.

Крім того, Грем також заявив, що глава США погодився сповільнити виведення військ з Сирії, зробивши це "по-розумному".