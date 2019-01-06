ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Причетного до атаки на есмінець USS Cole терориста ліквідували, - Трамп

Новини » Надзвичайні події    06.01.2019 - 20:11
Причетного до атаки на есмінець USS Cole терориста ліквідували, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп заявив, що США не зупиняться у боротьбі з радикальним ісламським тероризмом

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські військовослужбовці вбили учасника угруповання "Аль-Каїда" Джамала аль-Бадаві, який причетний до організації теракту проти есмінця USS Cole у 2000 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Трамп заявив, що США не зупиняться у боротьбі з радикальним ісламським тероризмом.

Причетного до атаки на есмінець USS Cole терориста ліквідували, - Трамп

"Наші великі Збройні сили здійснили правосуддя задля героїв, загиблих і поранених у боягузливому нападі на USS Cole. Ми щойно ліквідували організатора цієї атаки Джамала аль-Бадаві. Наша робота проти "Аль-Каїди" триває. Ми не зупинимося у боротьбі з радикальним ісламським тероризмом", - написав президент США.

Разом з тим він не уточнив, коли була проведена операція з ліквідації бойовика. При цьому американські ЗМІ пишуть, що бойовик був ліквідований 1 січня 2019 року.

Так, CNN передає, що аль-Бадаві вбили у Ємені у результаті авіаудару під час спільної операції військових країни і розвідників США. А BBC пише, що у жовтні 2000-го року смертники здійснили спробу підриву американського есмінця USS Cole під час дозаправки у порту єменського міста Аден. Унаслідок нападу 17 американських моряків загинули і щонайменше 40 осіб дістали поранення.

Додамо також, що ФБР запропонувало винагороду у розмірі до 5 млн доларів за інформацію, яка допоможе арештувати терориста.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США повідомив, що новим посланником США у Глобальній коаліції по розгрому ІДІЛ призначений Спеціальний представник по взаємодії із Сирією Джеймс Джеффрі.

Як писало РБК-Україна, сенатор-республіканець Ліндсі Грем стверджує, що Трамп запевнив його в своєму плані виведення американських військових із Сирії і твердо налаштований перемогти терористичне угрупування ІД.

Крім того, Грем також заявив, що глава США погодився сповільнити виведення військ з Сирії, зробивши це "по-розумному".

Трамп може ввести режим НП для спорудження стіни з Мексикою США сповільнять виведення військ із Сирії
Новини України Аль-КаїдаДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся