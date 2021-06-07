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Прибывший в Украину российский оппозиционер Гудков сообщил о планах добраться до Болгарии

Автор: Артур Родивилов

Оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы России Дмитрий Гудков сообщил, что выехал из России в Украину. Он собирается попасть в Болгарию.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Он подтвердил, что действительно покинул Россию и планирует добраться до Варны, где находятся его родители, а о дальнейших планах расскажет позже.

Гудков добавил, что его решение поддержано родными и близкими ему людьми.

Напомним, в начале июня в РФ задержали политика и оппозиционера Дмитрия Гудкова. Его могут лишить свободы на 5 лет за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.

Как писало РБК-Украина, в аэропорту Санкт-Петербурга силовики сняли с самолета оппозиционера "Открытой России". Им оказался экс-исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.

Ранее сообщалось, что в России против Навального открыли уже третье уголовное дело.

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