Прибывший в Украину российский оппозиционер Гудков сообщил о планах добраться до Болгарии

Оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы России Дмитрий Гудков сообщил, что выехал из России в Украину. Он собирается попасть в Болгарию.

Он подтвердил, что действительно покинул Россию и планирует добраться до Варны, где находятся его родители, а о дальнейших планах расскажет позже. Гудков добавил, что его решение поддержано родными и близкими ему людьми.