Прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2021 года составила рекордные в истории 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, доходы банков за январь-декабрь 2021 года составили 273,843 млрд гривен, тогда годом ранее - 250,171 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -0,083 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 21,507 млрд гривен прибыли.
Расходы банков за январь-октябрь 2021 года составили 196,313 млрд гривен, тогда в январе-декабре прошлого года - 210,445 млрд гривен. В 2021 году отчисления в резервы составили 3,404 млрд гривен, в то время, как в 2020 году - 31,037 млрд гривен.
Как сообщало РБК-Украина, прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд гривен. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.
Отметим, рейтинг по прибыльности за явнарь-октябрь 2021 года возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 23,801 млрд гривен.