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Рейтинг банков по прибыльности: сколько заработали с начала года

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Украина, Вторник 07 декабря 2021 11:00
Рейтинг банков по прибыльности: сколько заработали с начала года Фото: рейтинг прибыльности банков за январь-октябрь 2021 года возглавляет ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2021 года получили 58,354 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 23,801 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк - 4,069 млрд гривен, на третьем частный ПУМБ - 3,473 млрд гривен.

Далее идут российский государственный Сбербанк - 3,423 млрд гривен и банк иностранным капиталом Универсал Банк - 2 788 млрд гривен.

По данным НБУ, 65 банков из 71 получили прибыль на сумму 58,593 млрд гривен, а 6 банков показали убытки на 239 млн гривен.
Рейтинг банков по прибыльности: сколько заработали с начала года

Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2021 года составила 58,354 млрд гривен. Это на 46,5% больше, чем годом ранее (39,828 млрд гривен).

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