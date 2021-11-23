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Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза

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Украина, Вторник 23 ноября 2021 10:33
Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза Фото: банки Украины увеличили прибыль почти в 1,5 раза (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2021 года составила 58,354 млрд гривен. Это на 46,5% больше, чем годом ранее (39,828 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-октябрь 2021 года составили 217,759 млрд гривен, тогда годом ранее - 209,251 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3,578 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 22,118 млрд гривен прибыли.

Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза

Расходы банков за январь-октябрь 2021 года составили 159,405 млрд гривен, тогда в январе-октябре прошлого года - 169,423 млрд гривен.

Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза

Как сообщало РБК-Украина, прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд гривен. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.

Отметим, рейтинг по прибыльности за январь-август возглавляет ПриватБанк, который заработал 18,502 млрд гривен.

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