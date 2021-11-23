Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2021 года составила 58,354 млрд гривен. Это на 46,5% больше, чем годом ранее (39,828 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-октябрь 2021 года составили 217,759 млрд гривен, тогда годом ранее - 209,251 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3,578 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 22,118 млрд гривен прибыли.

Расходы банков за январь-октябрь 2021 года составили 159,405 млрд гривен, тогда в январе-октябре прошлого года - 169,423 млрд гривен.