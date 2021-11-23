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Прибуток українських банків зріс майже в 1,5 рази

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Україна, Вівторок 23 листопада 2021 10:33
Прибуток українських банків зріс майже в 1,5 рази Фото: банки України збільшили прибуток майже в 1,5 рази (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-жовтні 2021 року склав 58,354 млрд гривень. Це на 46,5% більше, ніж роком раніше (39,828 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-жовтень 2021 року склали 217,759 млрд гривень, тоді роком раніше - 209,251 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав 3,578 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 22,118 млрд гривень прибутку.

Прибуток українських банків зріс майже в 1,5 рази

Витрати банків за січень-жовтень 2021 року склали 159,405 млрд гривень, тоді в січні-жовтні минулого року - 169,423 млрд гривень.

Прибуток українських банків зріс майже в 1,5 рази

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток платоспроможних українських банків у січні-грудні 2020 року склала 41,296 млрд гривень. Це на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через зростання відрахування в резерви.

Відзначити, рейтинг за прибутковістю за січень-серпень очолює ПриватБанк, який заробив 18,502 млрд гривень.

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