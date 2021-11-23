Прибуток українських банків зріс майже в 1,5 рази

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-жовтні 2021 року склав 58,354 млрд гривень. Це на 46,5% більше, ніж роком раніше (39,828 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-жовтень 2021 року склали 217,759 млрд гривень, тоді роком раніше - 209,251 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав 3,578 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 22,118 млрд гривень прибутку.

Витрати банків за січень-жовтень 2021 року склали 159,405 млрд гривень, тоді в січні-жовтні минулого року - 169,423 млрд гривень.