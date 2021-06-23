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Прибыль украинских банков упала на 5 млрд гривен: что стало причиной

Новина українською →
Украина, Среда 23 июня 2021 11:04
Прибыль украинских банков упала на 5 млрд гривен: что стало причиной Фото: банки Украины сокращают прибыль из-за переоценки своих активов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-мае 2021 года составила 23,841 млрд гривен. Это на 17,7% меньше, чем годом ранее (28,964 млрд гривен).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-май 2021 года составили 101,670 млрд гривен, тогда годом ранее - 109,534 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -3,054 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 16,974 млрд гривен прибыли.

Прибыль украинских банков упала на 5 млрд гривен: что стало причиной

Расходы банков за январь-май 2021 года составили 77,829 млрд гривен, тогда в январе-мае прошлого года - 80,570 млрд гривен.

Прибыль украинских банков упала на 5 млрд гривен: что стало причиной

Напомним, прибыль украинских банков в 2020 году составила 41,296 млрд гривен, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.

Отметим, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что Национальный банк Украины доволен тем, как финансовый сектор прошел коронакризис, который начался в марте прошлого года.

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