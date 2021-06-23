Прибуток українських банків впав на 5 млрд гривень: що стало причиною
Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-травні 2021 року склала 23,841 млрд гривень. Це на 17,7% менше, ніж роком раніше (28,964 млрд гривень).
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, доходи банків за січень-травень 2021 року склали 101,670 млрд гривень, тоді роком раніше - 109,534 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав -3,054 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 16,974 млрд гривень прибутку.
Витрати банків за січень-травень 2021 року склали 77,829 млрд гривень, тоді в січні-травні минулого року - 80,570 млрд гривень.
Нагадаємо, прибуток українських банків у 2020 році склала 41,296 млрд гривень, що на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через зростання відрахування в резерви.
Зазначимо, директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що Національний банк України задоволений тим, як фінансовий сектор пройшов коронакризу, яка розпочалася у березні минулого року.