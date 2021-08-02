Прибыль украинских банков достигла 30 млрд гривен и превысила прошлогодний уровень

По данным НБУ, доходы банков за январь-июнь 2021 года составили 124,134 млрд гривен, тогда годом ранее - 128,620 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3,054 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 17,818 млрд гривен прибыли.

Расходы банков за январь-июнь 2021 года составили 94,057 млрд гривен, тогда в январе-июне прошлого года - 104,830 млрд гривен.