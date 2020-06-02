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Прибуток "Нафтогазу" впав в п'ять разів через падіння цін на паливо

Новини » Економіка     02.06.2020 - 12:51
Прибуток "Нафтогазу" впав в п'ять разів через падіння цін на паливо
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Криза вдарила по "Нафтогазу" вже на початку 2020 року

Консолідований чистий прибуток Групи "Нафтогаз" за січень-березень 2020 року склав 3,2 млрд грн. Це в п'ять разів менше, ніж за аналогічний період минулого року (16,0 млрд грн).

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України"

Як зазначив фінансовий директор Групи "Нафтогаз" Петер ван Дріл, на результати значно вплинуло падіння цін і попиту на газ.

"Криза, спричинена Covid-19, та макроекономічне середовище з різким падінням цін на газ у цьому кварталі ставлять нас у складні умови. РРух грошових коштів від операційної діяльності у першому кварталі становив 10,9 млрд грн проти 28,0 млрд грн за аналогічний період минулого року, без урахування припиненої діяльності", - сказав він.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Прибуток &quot;Нафтогазу&quot; впав в п'ять разів через падіння цін на паливо

naftogaz.com

У порівнянні з минулим роком, скоригований показник EBITDA за окремими сегментами змінився наступним чином:

Прибуток &quot;Нафтогазу&quot; впав в п'ять разів через падіння цін на паливо

naftogaz.com

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році був проведений анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну.

Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів встановив для "Нафтогазу" норматив відрахування дивідендів до держбюджету за 2019 рік на рівні 95%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ценыгазНафтогаз України
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