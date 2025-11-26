Прибуття Рубіо до Женеви змінило тон і темп переговорів щодо мирного плану, - Politico

Минулого тижня міністр армії США Ден Дрісколл провів два дні у Женеві, наполягаючи, щоб Україна й союзники прийняли запропонований 28-пунктний план до американського свята Дня подяки. Після цього Рубіо особисто приєднався до переговорів і, за словами співрозмовників, пом’якшив підхід Вашингтона та відмовився від жорсткого дедлайну для України.

"Після його появи темп переговорів сповільнився - і це добре", - зазначив представник однієї з країн НАТО.

Інші джерела в Європі підкреслюють, що Рубіо "взяв процес під контроль" і почав узгоджувати суперечливі позиції всередині адміністрації.

До приїзду Рубіо процес нібито координував віцепрезидент США Джей Ді Венс через свого союзника Дрісколла. Одночасно у переговорах брали участь заступник радника з нацбезпеки Енді Бейкер, спецпредставник Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер, яких європейські дипломати назвали "надто незалежними".

Politico пише, що підключення Рубіо показало що США демонструють більшу гнучкість. Він заявив, що метою є завершити консультації "якнайшвидше" а не до Дня подяки. Адміністрація глави Білого дому Дональда Трампа, також перестала наполягати на первинному 28-пунктному плані, який викликав занепокоєння союзників. Рубіо назвав документ "живим, дихаючим".

Водночас європейські посадовці наголошують, що Рубіо краще за інших у команді розуміє: Україна не може погодитися на капітуляцію, навіть попри складну ситуацію на фронті.