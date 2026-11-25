Дослідники Pioneer Labs представили концепт автономної системи Mars Seed, яка за допомогою ядерного реактора та бактерій може створювати житло на Марсі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv .

За розрахунками, установка здатна виробляти до 870 квадратних метрів герметичного простору приблизно кожні 4 земні роки.

Як працюватиме система Mars Seed на Червоній планеті?

Концепт розробили у дослідницькому інституті Pioneer Labs, заснованому біоінженеркою Ерікою ДеБенедіктіс у межах політики відкритої науки The Astera Institute.

Загальна маса установки становить 20 метричних тонн. Розгортання планують на рівнинній ділянці у середніх широтах Марса поблизу підземного водяного льоду.

Як це відбуватиметься?

Після посадки автономний ровер розвантажує обладнання та збирає ядерний реактор поділу потужністю 40 кіловат - приблизно за місяць він має вийти на робочий режим і давати електроенергію та тепло.

Тепло реактора спрямують у свердловину Родрігеса, щоб розтоплювати підземний лід і подавати рідку воду на поверхню, а далі система повертатиме близько 90 відсотків води з кожної виробничої партії.

Щодня у бункери завантажуватимуть близько 4 метричних тонн марсіанського реголіту (ґрунту), з яких приблизно 800 кілограмів змішуватимуть із водою у резервуарах для виділення фосфору й азоту.

Огляд системи Mars Seed (зображення: Д. А. Сторк/ Pioneer Labs. CC BY-SA 4.0)

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Як бактерії та атмосфера створюють укриття?

Оскільки марсіанський ґрунт містить перхлорати, небезпечні для більшості мікроорганізмів, фахівці адаптували штам бактерії Cupriavidus necator під назвою sPL.001, здатний виживати у середовищі з цими сполуками.

Щоб забезпечити мікроорганізми живленням, система перетворює вуглекислий газ з атмосфери Марса на чадний газ і кисень за принципом експерименту MOXIE, а чадний газ разом із водою переводить у рідку оцтову кислоту.

У чотирьох ферментаційних резервуарах об'ємом по 1000 літрів бактерії споживають цю кислоту та кисень і накопичують біопластик полігідроксибутират - згодом він становить до 70 відсотків маси їхніх клітин.

Після центрифугування біомасу ділять на два напрямки:

Половину пасти змішують із марсіанським ґрунтом і подають у великий портальний 3D-принтер для друку ребристої зовнішньої оболонки, яку ровери засипають приблизно 2 метрами ґрунту для захисту від космічних променів і мікрометеоритів.

Іншу половину обробляють у ванні з рідким вуглекислим газом під тиском, щоб виділити чистий біопластик і сформувати з нього герметичний внутрішній намет, придатний для підтримки атмосфери.

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Які переваги має проєкт і з якими викликами стикається?

За оцінками дослідників, система разом із парою допоміжних роверів зможе будувати приблизно 75 квадратних метрів безпечного укриття кожні 130 днів.

Порівняно з доставкою 20 метричних тонн готових пластикових матеріалів із Землі, точка окупності автономної біофабрики настає приблизно через 1400 марсіанських діб, що відповідає двом орбітальним вікнам перед відправкою екіпажу.

Водночас до готовності до реального запуску залишається чимало інженерних завдань. Якщо їх вдасться вирішити, технологія дозволить створювати захищені бази безпосередньо з води, ґрунту та газів Марса.