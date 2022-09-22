ua ru
Чт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прибуток українських банків зростає, попри війну

Новость на русском →
Україна, Четвер 22 вересня 2022 13:11
Прибуток українських банків зростає, попри війну Фото: банки України збільшили прибуток до 8,4 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-серпні 2022 року склав 8,434 млрд гривень. Другий місяць поспіль банківська система показує прибуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-серпень 2022 року становили 227,477 млрд гривень. Витрати 219,043 млрд гривень.

Прибуток українських банків зростає, попри війну

За даними НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування до резервів зросли у 12 разів порівняно з січнем-серпнем 2021 року - до 89,429 млрд гривень.

Прибуток українських банків зростає, попри війну

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже в 12 разів до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

Нагадаємо, збитки після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2022 року становили 160 млн гривень, після чого банки показували збитки. Проте вже в липні було зафіксовано прибуток - 3,407 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України банки
NEWS
РФ стягує сили до Запорізької області, а біля Лиману тривають операції: карти боїв на ранок
РФ стягує сили до Запорізької області, а біля Лиману тривають операції: карти боїв на ранок
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії