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Прибыль украинских банков растет, несмотря на войну

Новина українською →
Украина, Четверг 22 сентября 2022 13:11
Прибыль украинских банков растет, несмотря на войну Фото: банки Украины увеличили прибыль до 8,4 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-августе 2022 года составила 8,434 млрд гривен. Второй месяц подряд банковская система показывает прибыль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-август 2022 года составили 227,477 млрд гривен. Расходы 219,043 млрд гривен.

Прибыль украинских банков растет, несмотря на войну

По данным в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 12 раз по сравнению с январем-августом 2021 года - до 89,429 млрд гривен.

Прибыль украинских банков растет, несмотря на войну

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 12 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

Напомним, убыток после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2022 года составил 160 млн гривен, после чего банки показывали убытки. Однако уже в июле была зафиксирована прибыль - 3,407 млрд гривен.

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