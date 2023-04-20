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Прибуток німецького Deutsche Bank у РФ за минулий рік зріс майже в шість разів, - Reuters

Фото: Deutsche Bank (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Прибуток дочірньої компанії Deutsche Bank у Росії у 2022 році підскочив майже у шість разів до 66,42 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Deutsche Bank заявляв раніше, що згорне свій бізнес у Росії, приєднавшись до інших іноземних кредиторів, які також продавали свої активи в країні.

В останні роки компанія вже скоротила свою присутність у Росії. Банк продовжує знижувати ризики своїх ІТ-операцій у РФ і виводить свій персонал із країни.

Прибуток цей період зросла більш ніж 480%. Проте, сукупні активи скоротилися на 36,3%.

Станом на 31 грудня 2022 року кредитний ризик Deutsche Bank у Росії становив 806 млн євро на брутто-основі та приблизно 0,2% від загального кредитного портфеля.

Deutsche Bank

Найбільший за кількістю співробітників та сумою активів фінансовий конгломерат Німеччини. Правління банку знаходиться у Франкфурті-на-Майні.

Deutsche Bank – універсальний, один із 30 найважливіших транснаціональних банків за даними Ради з фінансової стабільності. Йому належать комерційні, іпотечні, інвестиційні банки, лізингові компанії та інші компанії, він обслуговує 28 мільйонів клієнтів через мережу з 1891 року відділення, а також філії та представництва в 59 країнах світу.

Раніше повідомлялось, що Deutsche Bank згортає центри програмного забезпечення, що залишилися в Москві та Санкт-Петербурзі. Банк планує звільнити 500 працівників.

Найбільший фінансовий інститут Німеччини Deutsche Bank перевів своїх IT-фахівців, які працювали на території Росії, до Берліна. У ФРН прибуло кілька сотень програмістів.

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