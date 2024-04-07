Прибутки від заморожених активів РФ навряд чи спрямують на зброю для України, - ОП
Прибутки від російських заморожених активів навряд чи спрямують на закупівлю зброї для України. Найімовірніше кошти будуть направлені в бюджет чи на відбудову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Владислава Власюка в ефірі телемарафону.
"Прибутки від розміщених активів, це 7-8 млрд доларів на рік в Європейській зоні, які Росія генерує з розміщених в Європейському союзі коштів, я думаю, реалістично говорити, що ці кошти будуть використовуватися або на пряму допомогу бюджету, або на відбудову. Але навряд чи на зброю. Втім ця пропозиція теж розглядається", - сказав він.
Інша дискусія - це конфіскація основної суми суверенних активів Росії, які були заморожені. Йдеться про понад 300 млрд доларів. В Офісі президента сподіваються, що зрушення у цьому питанні будуть після найближчого саміту G7.
"Тут є різні позиції різних держав. Останні пів року ми так відчуваємо, що лідерство взяли США за цей трек. Деякі країни, особливо країни Глобального Півдня, висловлюють певні застереження з приводу конфіскації суверенних активів, мовляв, це призведе до ще більшої кризи у відносинах з Росією", - пояснив Власюк.
Конфіскація активів РФ
Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.
Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.
Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати прибуток від активів РФ на зброю для України.
Заступниця керівник ОП Ірина Мудра в інтерв'ю РБК-Україна розповіла про те, скільки заморожених російських грошей може отримати Україна та чому процес йде повільно. Читайте про це - за посиланням.
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