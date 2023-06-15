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Прибуде вже у липні. Міноборони Британії заінтригувало новими дронами для України

Фото: Міноборони Британії зацікавило новими дронами для України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Міністерстві оборони Британії показали відео з новими безпілотниками, які невдовзі надійдуть на озброєння ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Повідомляється, що дрони були офіційно представлені лише влітку 2022 року та увійдуть до пакету військової допомоги, який був анонсований у лютому 2023 року. Перші партії нових дронів будуть доставлені в Україну вже наступного місяця.

"Міжнародний фонд для України надасть критично важливі можливості для України, постачання першого раунду закупівель мають бути виконані наступного місяця", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Судячи з відео, українські військові отримають БПЛА, здатні нести протичовнові боєприпаси, деякі з нових безпілотників матимуть вертикальний зліт та посадку.

Допомога Україні від Британії

Нагадаємо, Британія є одним із основних союзників України і надала низку великих пакетів військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ. Країна першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

При цьому Британія стала лідером і щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах.

Також нещодавно стало відомо, що Британія анонсувала передачу Україні нової військової допомоги у сфері протиповітряної оборони.

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