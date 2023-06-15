Прибудут уже в июле. Минобороны Британии заинтриговало новыми дронами для Украины

Сообщается, что дроны были официально представлены только летом 2022 года и войдут в пакет военной помощи, который был анонсирован в феврале 2023 года. Первые партии новых дронов будут доставлены в Украину уже в следующем месяце.

"Международный фонд для Украины предоставит критически важные возможности для Украины, поставки первого раунда закупок должны быть выполнены в следующем месяце", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Судя по видео, украинские военные получат БПЛА, способные нести противолодочные боеприпасы, некоторые из новых беспилотников будут иметь вертикальный взлет и посадку.

Помощь Украине от Британии

Напомним, Британия является одним из основных союзников Украины и предоставила ряд крупных пакетов военной помощи с начала полномасштабного вторжения РФ. Страна первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

При этом Британия стала лидером и в вопросе подготовки украинских пилотов на западных истребителях.

Также недавно стало известно, что Британия анонсировала передачу Украине новой военной помощи в области противовоздушной обороны.